Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ के नूरपुर गांव में मामूली विवाद ने लिया भयानक रूप, गाड़ी हटाने के विवाद में हुई फायरिंग में आठ घायल

    By Kesav Tyagi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:53 PM (IST)

    हापुड़ के नूरपुर गांव में गाड़ी हटाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में फायरिंग हुई, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फायरिंग की सूचना के बाद पूछताछ करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुर में रविवार देर रात दो पक्षों के बीच गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और फिर गोलीबारी में बदल गया। फायरिंग में एक पक्ष के आठ लोग गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश की जा रही है। फिलहाल घायलों की हालत में सुधार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव नूरपुर का सुंदर का पुत्र अमन रविवार शाम भैंसा बुग्गी में खेत से चारा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में पड़ोसी संजय और उसके भाई प्रेमपाल के घर के बाहर खड़ी कार व ट्रैक्टर को हटाने की बात पर कहासुनी हो गई।

    आरोप है कि संजय व प्रेमपाल ने अमन के साथ मारपीट की। मामला उस समय शांत हो गया, लेकिन शाम को सुंदर पक्ष के लोग बातचीत के लिए संजय के घर पहुंचे। आरोप है कि संजय, प्रेमपाल और उसके स्वजन ने लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

    इससे सुंदर पक्ष के आयुष, निखिल, रवि, विजय, अनुज, आकाश, संत और माही गोली का छर्रा लगने से घायल हो गए। घायलों को स्वजन ने आनन-फानन में हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने रवि और आयुष की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें मेरठ के उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया।

    अस्पताल में अन्य घायलों का इलाज जारी है। फायरिंग की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की छानबीन कर साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद सीओ वरुण कुमार मिश्रा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों की स्थिति का जायजा लिया और स्वजन से घटना की विस्तृत जानकारी ली।

    थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर दी जा रही है। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

    यह भी पढ़ें- तब्लीगी जमात में धार्मिक कट्टरता फैला रहे थे आतंकी, कई बार हापुड़ आई थी शाहीन; दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा