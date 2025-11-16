हापुड़ के नूरपुर गांव में मामूली विवाद ने लिया भयानक रूप, गाड़ी हटाने के विवाद में हुई फायरिंग में आठ घायल

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुर में रविवार देर रात दो पक्षों के बीच गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और फिर गोलीबारी में बदल गया। फायरिंग में एक पक्ष के आठ लोग गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश की जा रही है। फिलहाल घायलों की हालत में सुधार है।

गांव नूरपुर का सुंदर का पुत्र अमन रविवार शाम भैंसा बुग्गी में खेत से चारा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में पड़ोसी संजय और उसके भाई प्रेमपाल के घर के बाहर खड़ी कार व ट्रैक्टर को हटाने की बात पर कहासुनी हो गई।

आरोप है कि संजय व प्रेमपाल ने अमन के साथ मारपीट की। मामला उस समय शांत हो गया, लेकिन शाम को सुंदर पक्ष के लोग बातचीत के लिए संजय के घर पहुंचे। आरोप है कि संजय, प्रेमपाल और उसके स्वजन ने लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

इससे सुंदर पक्ष के आयुष, निखिल, रवि, विजय, अनुज, आकाश, संत और माही गोली का छर्रा लगने से घायल हो गए। घायलों को स्वजन ने आनन-फानन में हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने रवि और आयुष की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें मेरठ के उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया।