नूरपुर गोली कांड में 9 पर केस दर्ज, हिरासत में चार आरोपी; ग्राम प्रधान पर लगा ये आरोप

जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में रविवार देर शाम को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि मारपीट और फायरिंग तक हो गई थी। फायरिंग में आठ लोग घायल हो गए थे।

इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर ग्राम प्रधान और जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए नौ आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने चार आरोपितों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस हिरासत में लिए आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

नूरपुर गांव के रहने वाले सुंदर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि रविवार शाम करीब चार बजे उनका पुत्र अमन बुग्गी लेकर गांव में जा रहा था। रास्ते में संजय का ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। अमन ने संजय और उसके पुत्र अर्पित से ट्रैक्टर को हटाने के लिए कहा। इसके बाद अर्पित ने गाली-गलौच करते हुए अमन के साथ मारपीट कर दी थी। रात करीब साढ़े आठ बजे एक बार फिर संजय, अर्पित, श्रवण, प्रेमपाल, अक्षय, अमित और भूरे ने जगदीश को घेर लिया। सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी। जगदीश के शोर मचाने पर सुंदर पक्ष के लोग मौके पर आए गए।

इस पर आरोपित अपने मकान की छत पर चढ़ गए और जान से मारने की नीयत से अपनी लाइसेंसी व देशी हथियारों से गोली चलानी शुरू कर दीं। मारपीट व छर्रें लगने से आयुष, निखल, अनुज, रवि, विजय, संत सिंह, माही गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

फायरिंग और मारपीट के बाद गांव में तनाव पैदा हो गया था। सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने घायलों को हापुड़ के एक एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां रवि और आयुष की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ के लिए रैफर कर दिया गया था। दोनों घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में ग्राम प्रधान पदम सिंह और अपने पिता की हत्या में आरोपित जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर अजीत समेत नौ आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दोनों पर घटना की साजिश रचने का आरोप है।