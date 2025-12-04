Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाह रे सिस्टम! बड़ा 'खेल' कर मृतक के बेटे को दी सरकारी नौकरी, दैनिक जागरण ने पोल खोली तो हुआ एक्शन

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    हापुड़ में नाबालिग को मृतक आश्रित में नौकरी देने के मामले में फर्जी टीसी जारी करने वाले विद्यालय और लाभार्थी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ध्रुव क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अधिकारियों ने नाबालिग को मृतक आश्रित में उसके पिता के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दे दी थी। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में नाबालिग को मृतक आश्रित में नौकरी देने का मामला अब तूल पकड़ गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नाबालिग को मृतक आश्रित में उसके पिता के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दे दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दैनिक जागरण ने एक शिकायत के आधार पर इस मामले का पर्दाफाश किया था। उसके आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता सीए हर्ष अग्रवाल की शिकायत पर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की गई, जिसमें एबीएसए योगेश गुप्ता और रचना सिंह को दोषी पाया गया था। अब इस मामले में नौकरी पाने वाले नाबालिग और उसको फर्जी टीसी जारी करने वाले विद्यालय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह मामला जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में चर्चित है।

    कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सपनावत के रहने वाले युवक ध्रुव कुमार ने मृतक आश्रित की नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने संलिप्त पाए गए विद्यालय और लाभार्थी दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    ध्रुव कुमार ने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उस समय ध्रुव की उम्र सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए निर्धारित मानक से कम थी। नियुक्ति योग्य दिखाने के उद्देश्य से ध्रुव ने सपनावत स्थित आदर्श जूनियर हाईस्कूल से एक फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) तैयार करा लिया, जिसमें उसकी जन्मतिथि बदली गई थी। इसी बीच किसी ने संदिग्ध टीसी की शिकायत विभाग को भेज दी।

    शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई। जांच में ध्रुव द्वारा प्रस्तुत की गई टीसी में हेराफेरी की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने आदर्श जूनियर हाईस्कूल प्रबंधन और लाभार्थी ध्रुव के खिलाफ कपूरपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: सत्यापन की धीमी रफ्तार पर उठे सवाल, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह हापुड़ पर मंडराया खतरा

    कौशल कुमार ने बताया कि दस्तावेजों के फर्जीवाड़े से सरकारी नौकरी हासिल करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस जांच के आधार पर की जाएगी। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पाण्डेय ने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है।

     