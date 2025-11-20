Hapur News: फर्जी फर्म से ITC घोटाला उजागर, करोड़ों रुपये का ऐसे किया 'खेल'

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में धौलाना क्षेत्र में फर्जी फर्म बनाकर अन्य कंपनियों को अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलाने वाले एक संगठित घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मामले में राज्य कर विभाग ने एक फर्म के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

राज्य कर अधिकारी आलोक कुमार राय ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से मेसर्स सिंह ट्रेडर्स नामक फर्म द्वारा प्राप्त किए जा रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान जब फर्म का भौतिक सत्यापन किया गया तो फर्म के घोषित पते पर कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं मिला।

इसके बाद विभाग ने फर्म और उसके पंजीकृत स्वामी मनीष के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। अधिकारियों का अनुमान है कि फर्म ने फर्जी लेन-देन और दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया है। यह कृत्य न केवल कर टैक्स चोरी की श्रेणी में आता है बल्कि एक बड़े घोटाले की ओर भी संकेत कर रहा है।