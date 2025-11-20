Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hapur News: फर्जी फर्म से ITC घोटाला उजागर, करोड़ों रुपये का ऐसे किया 'खेल'

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना में फर्जी फर्म बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। राज्य कर विभाग ने मेसर्स सिंह ट्रेडर्स नामक फर्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, क्योंकि भौतिक सत्यापन में फर्म का पता फर्जी पाया गया। अनुमान है कि इस फर्म ने करोड़ों रुपये का ITC घोटाला किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में धौलाना क्षेत्र में फर्जी फर्म बनाकर अन्य कंपनियों को अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलाने वाले एक संगठित घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मामले में राज्य कर विभाग ने एक फर्म के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य कर अधिकारी आलोक कुमार राय ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से मेसर्स सिंह ट्रेडर्स नामक फर्म द्वारा प्राप्त किए जा रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान जब फर्म का भौतिक सत्यापन किया गया तो फर्म के घोषित पते पर कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं मिला।

    इसके बाद विभाग ने फर्म और उसके पंजीकृत स्वामी मनीष के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। अधिकारियों का अनुमान है कि फर्म ने फर्जी लेन-देन और दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया है। यह कृत्य न केवल कर टैक्स चोरी की श्रेणी में आता है बल्कि एक बड़े घोटाले की ओर भी संकेत कर रहा है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।