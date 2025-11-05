क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर फोन पर दी जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डूहरी में बुधवार को एक परिवार को अज्ञात कॉलर ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए गाली-गलौज की और परिवार को डराने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में खौफ फैल गया हैं।

पुलिस के अनुसार ग्राम डूहरी के संदीप तोमर ने बताया कि बुधवार सुबह उनकी पत्नी के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर धमकी दी और लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कॉल के दौरान आरोपी ने जान से मारने की भी धमकी दी।

घटना से भयभीत परिवार ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कॉल डिटेल की जांच शुरू कर दी है।