हापुड़ में चोरों का आतंक, बंद फैक्ट्री से चुरा लिया कीमती ट्रांसफार्मर; घटना से मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक बंद चादर फैक्ट्री से अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर का कीमती सामान चुरा लिया। यह घटना हाईवे-9 के पिलर नंबर 17-18 के समीप स्थित फैक्ट्री में अंजाम दी गई, जहां चोरों ने चारों गेटों के ताले तोड़कर अंदर से सामान ले गए।

फैक्ट्री मालिक राजेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि फैक्ट्री लगभग पाँच वर्षों से बंद चल रही थी, हालांकि उनका नियमित तौर पर आना-जाना लगा रहता था। रविवार सुबह जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो गेटों के टूटे ताले और गायब सामान देखकर हैरान रह गए। फैक्ट्री के लंबे समय से बंद रहने के कारण चोरी हुए सामान की सही कीमत और मात्रा का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सीओ अनीता चौहान के मुताबिक, आस-पास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है और चोरी का पर्दाफाश करने के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी गई है।