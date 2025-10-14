Language
    हापुड़ में चोरों का आतंक, बंद फैक्ट्री से चुरा लिया कीमती ट्रांसफार्मर; घटना से मचा हड़कंप

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में एक बंद चादर फैक्ट्री से ट्रांसफार्मर का कीमती सामान चोरी हो गया। चोरों ने हाईवे-9 स्थित फैक्ट्री के ताले तोड़कर घटना को अंजाम दिया। फैक्ट्री मालिक राजेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि फैक्ट्री पांच साल से बंद है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक बंद चादर फैक्ट्री से अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर का कीमती सामान चुरा लिया। यह घटना हाईवे-9 के पिलर नंबर 17-18 के समीप स्थित फैक्ट्री में अंजाम दी गई, जहां चोरों ने चारों गेटों के ताले तोड़कर अंदर से सामान ले गए।

    फैक्ट्री मालिक राजेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि फैक्ट्री लगभग पाँच वर्षों से बंद चल रही थी, हालांकि उनका नियमित तौर पर आना-जाना लगा रहता था। रविवार सुबह जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो गेटों के टूटे ताले और गायब सामान देखकर हैरान रह गए। फैक्ट्री के लंबे समय से बंद रहने के कारण चोरी हुए सामान की सही कीमत और मात्रा का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सीओ अनीता चौहान के मुताबिक, आस-पास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है और चोरी का पर्दाफाश करने के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी गई है।

    पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में आरोपित को गिरफ़्तार किया जाएगा।