जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र में गढ़ रोड पर स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। आसपास के लोगों की मदद से घायल बच्चों को नगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह को एक ई-रिक्शा दीवान पब्लिक स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा था। जैसे ही वह गढ़ रोड पर त्रिवेणी गंज के पास पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।