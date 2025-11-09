यूपी के इस जिले में 'बिक' गईं सड़कें! शहर में कालाबाजारी का पर्दाफाश
हापुड़ में शहर के चौराहे और फुटपाथ अवैध कब्जों से भर गए हैं। दुकानदार रेहड़ी-पटरी वालों से किराया वसूल रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। आरोप है कि नगर निगम और पुलिस की मिलीभगत से यह सब हो रहा है। निगम के अधिकारी अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है।
ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। शहर के प्रमुख चौराहों, फुटपाथों और बाजार की सड़कों पर अवैध कब्जे हो गए हैं। रेहड़ी-पटरी वाले वहां अपनी दुकानें सजा रहे हैं। नगर निगम और पुलिस की मिलीभगत से अवैध दुकानें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। दुकानदार रेहड़ी-पटरी वालों से मासिक और साप्ताहिक शुल्क वसूल रहे हैं।
दुकानदारों ने अपने सामने की दस फुट की सड़क को दस से पंद्रह हजार रुपये महीने के किराए पर दे रखा है। इससे दुकानदारों, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों की जेबें भर रही हैं, वहीं आम जनता को भी परेशानी हो रही है।
शहर का व्यवस्थित विकास
नगर निगम और प्रशासन ने शहर का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया है। पुराने बाजार को छोड़कर, शहर के अधिकांश बाजारों में चौड़ी सड़कें हैं। मुख्य सड़कों के दोनों ओर हरित पट्टी बनाई गई है। बाजार की सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ बनाए गए हैं।
फुटपाथ पर पैदल यात्री चल सकते हैं और खरीदारी करने आए लोग अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। रात में शहर की सड़कों पर नज़र डालने पर पता चलता है कि सड़कों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। दुकानें फुटपाथ के ठीक अंदर बनी हैं। दुकानदारों को फुटपाथ पर सीढ़ियाँ या रैंप बनाने की भी इजाज़त नहीं है।
फुटपाथ और चौराहों पर अतिक्रमण
शहर की सड़कें जो रात में 50-60 फीट चौड़ी होती हैं, दिन में घटकर 15-20 फीट रह जाती हैं। दिन निकलते ही सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हो जाता है। ज़्यादातर जगहों पर दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है। वे अपना ज़्यादातर सामान सड़क पर फैला देते हैं, ताकि ग्राहक दूर से ही उनका सामान देखकर उनकी दुकानों तक पहुँच सकें। इस तरह, उन्होंने दुकानों से ज़्यादा जगह सड़कों पर घेर रखी है।
सड़कें बेच दीं
ज़्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने की सड़कें बेच दी हैं। उन्होंने अपना सामान बाहर लगा दिया है और रेहड़ी-पटरी वालों को अपने सामने गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दे दी है। वे रेहड़ी-पटरी वालों से मासिक और साप्ताहिक किराया वसूलते हैं।
हालात ये हैं कि दुकानों के आगे 10 फुट की जगह का किराया 10,000 से 15,000 रुपये प्रति माह वसूला जा रहा है। शहर के कई दुकानदार अपनी दुकानों से ज़्यादा किराया रेहड़ी-पटरी वालों से वसूल रहे हैं। नतीजतन, आधी से ज़्यादा सड़कें अतिक्रमणकारियों के कब्ज़े में हैं।
ज़िम्मेदारों का संरक्षण
अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को ज़िम्मेदार अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के नाम पर दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों से जबरन वसूली की जाती है। ज़िम्मेदार अधिकारी उन दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों पर कार्रवाई नहीं करते जो ठेकेदार को वसूली करते हैं। इसके अलावा, अगर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोई अभियान चलाया जाता है, तो उन्हें पहले ही सूचित कर दिया जाता है ताकि वे अभियान वाले दिन सड़कों पर अपना सामान न लगाएँ।
ईओ महोदय, आपके राजस्व निरीक्षक कहां हैं?
शहर में अतिक्रमण की निगरानी की ज़िम्मेदारी राजस्व निरीक्षक की होती है। अतिक्रमण होने पर, राजस्व निरीक्षक इसकी सूचना ईओ को देता है। ईओ अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करते हैं। उसके बाद, अतिक्रमण हटाकर जुर्माना लगाते हैं।
हालात ये हैं कि बुलंदशहर रोड, कोठी गेट, गोल मार्केट और नगर निगम मार्केट के सामने चौड़ी सड़कों पर भी अतिक्रमण हो गया है। पैदल चलने वालों को भी बाजार में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मौज कर रहे हैं।
बाजार से कई बार अतिक्रमण हटाया जा चुका है। जुर्माना भी लगाया गया है। उसके बाद भी दुकानदार बार-बार अतिक्रमण कर रहे हैं। अब एक और अभियान चलाया जाएगा। जुर्माना लगाने के अलावा हमें कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण होने देने में नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है।
- संजय मिश्रा, ईओ, नगर निगम, हापुड़।
