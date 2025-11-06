गोकशी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दो बदमाश हुए घायल
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गोकशी के उपकरण के साथ घूम रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी पहचान मेरठ के इस्लामुद्दीन और एक अन्य के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गोकशी के उपकरण लेकर बाइक पर घूम रहे बदमाशों से बृहस्पतिवार की देर शाम पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
गढ़मुक्तेश्वर पुलिस बृहस्पतिवार की देर शाम झड़ीना नहर पटरी पर गश्त कर रही थी कि इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रूकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जबाव में फायरिंग की तो दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए।
पुलिस ने उनके पास से 315 एवं 12 बोर के तमंचे, दो खाली खोखे एवं दो जिंदा कारतूस, गोकशी करने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम पता मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के राधना एवं वर्तमान पता मोहल्ला आदर्शनगर गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला इस्लामुद्वीन तथा दूसरे ने मेरठ के थाना भावनपुर के जेई नगला वर्तमान पता मोहल्ला आदर्श नगर गढ़मुक्तेश्वर बताया है। पुलिस ने उनके पास से मिले सामान को कब्जे में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
