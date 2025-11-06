गोकशी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दो बदमाश हुए घायल

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गोकशी के उपकरण लेकर बाइक पर घूम रहे बदमाशों से बृहस्पतिवार की देर शाम पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

गढ़मुक्तेश्वर पुलिस बृहस्पतिवार की देर शाम झड़ीना नहर पटरी पर गश्त कर रही थी कि इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रूकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जबाव में फायरिंग की तो दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए।