Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में दुकान का किराया मांगने पर बुजुर्ग को दी हत्या की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    सिंभावली में दुकान का किराया मांगने पर एक वृद्ध को जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित ने थाना प्रभारी से शिकायत की है, क्योंकि वह गाजियाबाद की हालिया घ ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुकान का किराया मांगने पर दुकानदार ने मलिक को जान से मारने की धमकी दी।

    संवाद सहयोगी, सिंभावली। दुकान का किराया मांगने पर दुकानदार ने मलिक को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने इस संबंध में थाना प्रभारी से शिकायत की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित गाजियाबाद में बृहस्पतिवार को हुई घटना के बाद बहुत ज्यादा भयभीत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंभावली थाना क्षेत्र के बढ़डा गांव के रहने वाले नत्थू सिंह ने बताया कि उनकी उम्र करीब 75 वर्ष है। उन्होंने अपनी एक दुकान एक युवक को किराए पर दी हुई है। आरोप है कि करीब 16 माह से किराया नहीं दिया है। पीड़ित जब मांगता है,तो वह इधर-उधर की बातें कर टाल देता है। दुकानदार से बार-बार रुपए मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देता है।

    बृहस्पतिवार को जिला गाजियाबाद में किराए को लेकर एक महिला की हत्या कर शव के सूटकेस में भरने की सनसनी खेज घटना हुई है। ऐसी घटना से पीड़ित अपने किराएदार के कारनामे को देखकर घबरा रहा है। पीड़ित ने बृहस्पतिवार को थाना प्रभारी से इस संबंध में शिकायत की है।

    थाना प्रभारी सुरेश कुमार का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।