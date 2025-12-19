हापुड़ में दुकान का किराया मांगने पर बुजुर्ग को दी हत्या की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज

संवाद सहयोगी, सिंभावली। दुकान का किराया मांगने पर दुकानदार ने मलिक को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने इस संबंध में थाना प्रभारी से शिकायत की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित गाजियाबाद में बृहस्पतिवार को हुई घटना के बाद बहुत ज्यादा भयभीत है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के बढ़डा गांव के रहने वाले नत्थू सिंह ने बताया कि उनकी उम्र करीब 75 वर्ष है। उन्होंने अपनी एक दुकान एक युवक को किराए पर दी हुई है। आरोप है कि करीब 16 माह से किराया नहीं दिया है। पीड़ित जब मांगता है,तो वह इधर-उधर की बातें कर टाल देता है। दुकानदार से बार-बार रुपए मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देता है।

बृहस्पतिवार को जिला गाजियाबाद में किराए को लेकर एक महिला की हत्या कर शव के सूटकेस में भरने की सनसनी खेज घटना हुई है। ऐसी घटना से पीड़ित अपने किराएदार के कारनामे को देखकर घबरा रहा है। पीड़ित ने बृहस्पतिवार को थाना प्रभारी से इस संबंध में शिकायत की है।