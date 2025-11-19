अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से निकाला, ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड़। अतिरिक्त दहेज में छह लाख रुपये और कार की मांग कर ससुराल पक्ष के लोगों ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता को प्रताड़ित किया। मांग पूरी न होने पर आरोपितों ने महिला को बेरहमी से पीटा और घर से निकाल दिया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव रसूलपुर बहलोलपुर की प्रियंका ने बताया कि उसकी शादी 25 दिसंबर 2023 को हिंदू रीति-रिवाज से थाना व कस्बा बहादुरगढ़ के अश्वनी कुमार के साथ हुई थी। शादी में पिता ने सामर्थ्य से बढ़कर करीब 12.50 लाख रुपये का दान दहेज दिया था।

बावजूद इसके शादी के कुछ समय बाद से ही पति अश्वनी कुमार, जेठ प्रमोद कुमार, जेठ अनिल कुमार, जेठानी सुभद्रा और ननद कुमारी सोनी ने अतिरिक्त दहेज में कार और छह लाख रुपयों की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर मारपीट शुरू कर दी।

गला दबाकर दी धमकी पति अश्वनी कुमार ने गला दबाते हुए धमकी दी कि अगर, मांग पूरी नहीं की तो वह पीड़िता की हत्या कर देगा। आरोपितों ने मारपीट कर उसे घर से निकल दिया। डर के कारण पीड़ित पांच सितंबर 2024 को मायके आ गई। स्वजन द्वारा मिन्नत करने पर भी आरोपित अपनी मांग पर अड़े रहे।