    Hapur: अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाला, पुलिस ने ससुरालियों पर दर्ज किया मुकदमा

    By Kesav Tyagi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:28 AM (IST)

    हापुड़ में एक विवाहिता को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए ससुराल वालों ने पीटा और घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    हापुड़ में दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा(हापुड़)। अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपयों की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने थाना पिलखुवा क्षेत्र के गांव गालंद की एक विवाहिता को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं उसे घर से निकाल दिया।

    मामले में शिकायत पर थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इंसाफ के लिए पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। अब एसपी के आदेश पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के गांव घोड़ा बछेड़ा की पूनम ने बताया कि करीब 12 साल पहले उसकी शादी हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र के गांव गालंद के भूपेंद्र से हुआ था। शादी में माता-पिता ने पांच लाख रुपये का दान दहेज देकर पीड़िता को विदा किया था। पति भूपेंद्र शराब का आदी है।

    शादी के बाद से ही करते थे परेशान

    शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शराब पीकर व आए-दिन पीड़िता के साथ लात-घूंसों और चप्पलों से मारपीट करने लगा। शादी के बाद पीड़िता ने अंश, वंश और सोनाक्षी को जन्म दिया, लेकिन आरोपितों ने उसे प्रताड़ित करना बंद नहीं किया।

    14 नवंबर 2025 की शाम को पति ने शराब के नशे में पीड़िता को जमकर पीटा। इस दौरान जेठ दीपक, जेठानी नीतू और सास दयावती ने भी पति का साथ दिया। आरोपितों ने पीड़िता की हत्या का भी प्रयास किया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पीड़िता को बचाया। इसके बाद आरोपितों ने उसे घर से निकाल दिया।

    रात को ही पीड़िता थाना पिलखुवा पहुंची, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 नवंबर को पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।