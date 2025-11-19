Language
    हापुड़ में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के एमडी की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत, मचा हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:00 PM (IST)

    हापुड़ के सरस्वती मेडिकल कॉलेज के एमडी चिकित्सक की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। घटना बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे की है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। सरस्वती मेडिकल कॉलेज के एमडी चिकित्सक की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शुरुआती जानकारी में आशंका जताई है कि यह आत्महत्या का मामला है। हालांकि, इस संबंध में जांच के बाद ही पुख्ता निष्कर्ष मिलने की बात कही जा रही है। यह वारदात रात बुधवार साढ़े दस बजे का बताया जा रहा है।

