हापुड़ में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के एमडी की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत, मचा हड़कंप
हापुड़ के सरस्वती मेडिकल कॉलेज के एमडी चिकित्सक की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। घटना बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे की है।
