हापुड़ में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के एमडी की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, हापुड़। सरस्वती मेडिकल कॉलेज के एमडी चिकित्सक की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शुरुआती जानकारी में आशंका जताई है कि यह आत्महत्या का मामला है। हालांकि, इस संबंध में जांच के बाद ही पुख्ता निष्कर्ष मिलने की बात कही जा रही है। यह वारदात रात बुधवार साढ़े दस बजे का बताया जा रहा है।