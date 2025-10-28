आधी रात सड़क पर उतरे DM, झोटा-बुग्गी दौड़ पर लिया ऐसा एक्शन; पूरे जिले में मच गया हड़कंप

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में रात में झोटा-बुग्गी की दौड़ कराने की हकीकत जानने डीएम अभिषेक पांडेय आधी रात को सड़क पर उतर आए। वह झोटा-बुग्गी दौड़ करा रहे वाहनों के सामने सड़क पर आ गए। वाहनों के रुकते ही डीएम झोटा-बुग्गी के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने रोक के बावजूद झोटा-बुग्गी दौड़ाने वालों को फटकार लगाईं। इसके साथ ही चार झोटा-बुग्गी को पुलिस को सौंपने के साथ ही पांच युवकों को गिरफ्तार करा दिया।

जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने देर रात सिंभावली क्षेत्र में हाईवे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मेले में अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी को भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले प्रसिद्ध गढ़ गंगा मेले को देखते हुए देर रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध भैंसा-झोटा दौड़ कर रहे पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे आधी रात को स्वयं सड़क पर उतरे और दौड़ करा रहे वाहनों के सामने सड़क पर आकर खड़े हो गए।

डीएम के नेतृत्व में सिंभावली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, चार भैंसे-झोटे व बुग्गी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों पर “पशु क्रूरता निवारण अधिनियम” सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि भैंसा-झोटा दौड़ न केवल अवैध है, बल्कि यह पशु क्रूरता व मानव सुरक्षा के प्रति भी गंभीर अपराध है। वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने वीडियो वायरल करके लोगों से भैंसा-झोटा-बुग्गी दौड़ नहीं कराने की अपील की है।

डीएम के सड़क पर उतरने से पुलिस में मचा हड़कंप सोमवार रात प्रशासन को सूचना मिली कि हाईवे पर लोग भैंसा-झोटा दौड़ आयोजित कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद सड़क पर खड़े होकर झोटा-बुग्गियों को पकड़वाया। उनके निर्देश पर सिंभावली थाना पुलिस ने पांच आरोपितों को दबोच लिया। वहां से चार भैंसे-झोटा को कब्जे में ले लिया।

वहीं, कार्रवाई के बाद पकड़े गए सभी आरोपितों को थाना सिंभावली पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब्त किए गए भैंसे-झोटों को अस्थायी पशुशाला में रखवाया गया है और पशु चिकित्सकों की टीम उनकी जांच कर रही है। मेले के पवित्र आयोजन को ना करें बदनाम डीएम अभिषेक पांडेय ने कहा कि “गढ़ गंगा मेला श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। किसी को भी इस पवित्र आयोजन को अवैध गतिविधियों से बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भैंसा-झोटा दौड़ पूरी तरह प्रतिबंधित है। जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन दिन रात गहन निगरानी कर रहा है। किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेले में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, उगाही या पशु क्रूरता की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाए।