Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hapur News: शादी में तेज आवाज में डीजे बजाने पर युवकों का हंगामा, इलेक्ट्रिशियन पर किया लाठी-डंडों से हमला

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:00 PM (IST)

    हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक शादी समारोह में तेज संगीत बजाने को लेकर युवकों ने हंगामा किया और एक इलेक्ट्रिशियन पर हमला कर दिया। पीड़ित लखन कुमार ने बताया कि रितिक और उसके साथियों ने अभद्रता की और विरोध करने पर उस पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    केशव त्यागी , हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों ने तेज ध्वनि यंत्र पर संगीत बजने को लेकर हंगामा मचाया। विरोध पर आयोजन स्थल पर कार्यरत एक इलेक्ट्रिशियन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद व कुछ अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव तिगरी के लखन कुमार ने बताया कि वह इलेक्ट्रिशियन है। दो नवंबर 2025 की रात करीब साढ़े 11 बजे बाबूगढ़ क्षेत्र के एस.के. फार्म हाउस में बबलू शर्मा की पुत्री का विवाह समारोह आयोजित हो रहा था। वह फार्म हाउस पर इलेक्ट्रिशियन का कार्य कर रहा था। इसी बीच कस्बा बाबूगढ़ छावनी का रितिक अपने कुछ साथियों के साथ शादी समारोह में पहुंचा।

    युवकों ने तेज ध्वनि यंत्र पर पहुंचकर अभद्रता शुरू कर दी। पीड़ित ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नाराज युवकों ने उल्टा उस पर हमला बोल दिया। हमले में पीड़ित घायल होकर लहूलुहान हो गया। विवाद होता देखकर वहां मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर कार में सवार होकर फरार हो गए।

    थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।