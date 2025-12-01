हापुड़ वालों की बल्ले-बल्ले, शासन ने विकास कार्यों के लिए जारी किए 10 करोड़; अब लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
हापुड़ नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। शासन ने 15वें वित्त आयोग से लगभग 10 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इस बजट से सड़कें, नालियां बनेंगी और कूड़ा एकत्र करने के लिए वाहन खरीदे जाएंगे। टाइड फंड का उपयोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कूड़ा निस्तारण के लिए होगा, जबकि अनटाइड फंड से प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में नगर पालिका क्षेत्र में अब जल्द ही तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। विकास कराने के लिए शासन स्तर से 15वें वित्त आयोग से पालिका को करीब 10 करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ है। इससे सड़क, नालियों का निर्माण समेत कूड़ा एकत्र करने के वाहनों को खरीदा जाएगा।
शासन द्वारा यह बजट अनटाइड व टाइड फंड ग्रांट के तहत जारी किया गया है। इससे शहर में अधूरे पड़े सड़क व नालियों के निर्माण कार्य और पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था कराने के लिए कार्य कराए जाएंगे। शासन द्वारा टाइड व अनटाइड बुनियादी अनुदान की पहली किश्त जारी की गई है।
यह बजट जारी होने से उन विकास कार्यों में तेजी आ सकेगी, जो पिछले काफी समय से रुके पड़े थे। टाइड धनराशि से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एयर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, कूड़ा निस्तारण के लिए वाहनों की खरीदारी की जाएगी।
वहीं, दूसरी ओर अनटाइड धनराशि का उपयोग शहर में अच्छी प्रकाश व्यवस्था, सड़क, नाली, नाले, सौंदर्यकरण आदि के लिए खर्च की जाएगी।
शासन से बजट मिलने के बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले विकास कार्य उन मोहल्लों में कराए जाएंगे, जहां पर कार्य कराना बेहद आवश्यक है। अधिकारियों ने कार्य कराने के लिए सभासदों से भी प्रस्तावों को मांगा है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन से विकास कार्य कराने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ है। कोशिश की जा रही है कि अगले सप्ताह तक प्रस्ताव बनाकर डीएम को भेज दिए जाएं। प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही आगामी प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी।
