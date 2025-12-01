हापुड़ वालों की बल्ले-बल्ले, शासन ने विकास कार्यों के लिए जारी किए 10 करोड़; अब लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में नगर पालिका क्षेत्र में अब जल्द ही तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। विकास कराने के लिए शासन स्तर से 15वें वित्त आयोग से पालिका को करीब 10 करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ है। इससे सड़क, नालियों का निर्माण समेत कूड़ा एकत्र करने के वाहनों को खरीदा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शासन द्वारा यह बजट अनटाइड व टाइड फंड ग्रांट के तहत जारी किया गया है। इससे शहर में अधूरे पड़े सड़क व नालियों के निर्माण कार्य और पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था कराने के लिए कार्य कराए जाएंगे। शासन द्वारा टाइड व अनटाइड बुनियादी अनुदान की पहली किश्त जारी की गई है।