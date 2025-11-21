Language
    Hapur Crime: आपसी रंजिश में घर में घुसकर किया जानलेवा हमला, गाली-गलौज के साथ ईंट-पत्थर बरसाकर फरार हुए आरोपी

    By Keshav TyagiEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:27 AM (IST)

    हापुड़ में पुरानी रंजिश के चलते एक घर पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने घर में घुसकर गाली-गलौज की और ईंट-पत्थर बरसाए, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    हापुड़ में आपसी रंजिश में चले ईंट-पत्थर।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव गोहरा आलमगीरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर मंगलवार को दिनदहाड़े मारपीट और जानलेवा हमले की घटना हुई। जिसमें चार लोगों ने मिलकर गांव के उपेंद्र कुमार हुण के घर पर धावा बोल दिया और गाली-गलौज के साथ ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।

    हमले में उपेंद्र के साथ-साथ उनकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

    पुरानी रंजिश का है मामला

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव गोहरा आलमगीरपुर के उपेंद्र कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के राजसिंह, रोबिन, प्रमोद और ज्ञानेंद्र उनके घर में घुस आए। पहले तो आरोपितों ने अभद्रता और गाली-गलौज की। फिर पीड़ित पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। शोर सुनकर पीड़ित की मां उसे बचाने आईं।

    धमकी देकर फरार हुए आरोपी

    इसपर आरोपितों ने मां पर भी ईंट से वार कर उन्हें घायल कर दिया। विवाद होता देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। स्वजन ने पीड़ित और उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के बाद पीड़ित थाने पहुंचा और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

    थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।