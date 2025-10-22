हापुड़: कोल्ड स्टोरेज में पल्लेदार पर जानलेवा हमला, ठेकेदार समेत तीन पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के कोटला सादात क्षेत्र में श्री जी कोल्ड स्टोरेज परिसर में एक पल्लेदार पर क्रूर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पल्लेदार स्थानीय निवासी भोले पर ठेकेदार देवा, उसकी पत्नी सुमन और उनका सहयोगी मोहित ने जानलेवा हमला किया।

ठेकेदार ने आलू की बोरी काटने वाले लोहे के बैंक (छुरा) से उसके सिर पर वार किया और जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में भोले ने बताया कि वह कोल्ड स्टोरेज में पल्लेदारी का काम करता है।

18 अक्टूबर 2025 की रात करीब नौ बजे वह कोल्ड स्टोरेज में आलू खोलने के लिए गया था। वहां ठेकेदार देवा ने उसके साथ हाथापाई की, लेकिन मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने समझौता करा दिया। इसके बावजूद अगले दिन 19 अक्टूबर को जब वह अपना काम कर रहा था, तो देवा ने फिर से गाली-गलौज शुरू कर दी। तभी सुमन और मोहित ने उसके हाथ पकड़ लिए, और देवा ने छुरे से सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया।

हत्या की धमकी देकर फरार हुए आरोपी हमले के दौरान मौके पर कामगार राहुल कुमार, बबीता देवी, धन्नो देवी, राजू सहित कई पुरुष और महिलाएं मौजूद थे, जिन्होंने पीड़ित को बचाया। आरोपितों ने पीड़ित को हत्या की धमकी दी और फरार हो गए। लोगों ने घायल अवस्था में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया।