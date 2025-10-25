UP News: युवती से धोखाधड़ी कर युवक ने रचाई शादी, फिर लूटपाट कर दूसरी प्रेमिका संग हो गया फरार

केशव त्यागी, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के एक गांव में एक दलित युवती के साथ धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें एक युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी रचाई। बाद में बच्चे के जन्म के बाद उसके साथ मारपीट की। दहेज की मांग कर उसे यातनाएं दी। अब आरोपित उसके आभूषण और रुपये लूट कर अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ फरार हो गया है। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर पीड़िता थाना बाबूगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना देहात क्षेत्र के गांव धनौरा की दलित युवती प्रियंका ने बताया कि वह गांव के ही अनुज त्यागी पुत्र सुभाष त्यागी के खेतों में काम करती थी। अनुज ने खुद को अविवाहित बताकर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। 23 नवंबर 2021 को दोनों ने मथुरा के प्रेम मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर विवाह कर लिया। शादी के बाद अनुज ने करीब 20 दिनों तक उसे नोएडा में रखा, फिर पिलखुवा के मोहल्ला बंजरंगपुरी में किराए के मकान में साथ रहने लगा।

12 दिसंबर 2023 को प्रियंका ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद अनुज का व्यवहार उलट गया। वह जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट करने लगा और दहेज के नाम पर उसके पिता से पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगा। एक सितंबर 2024 को अनुज ने चाकू की नोक पर उससे तीन सोने की अंगूठियां, सोने का मंगलसूत्र, कुंडल, मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद उसे पता चला कि अनुज गांव दोयमी की रहने वाली अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया। समाज के दबाव में अनुज वापस लौटा और माफी मांगकर दोबारा उसके साथ रहने लगा।