    हापुड़ में चाऊमीन के ठेले में लगा छोटा सिलेंडर फटा, चौकी प्रभारी बाल-बाल बचे

    By Kesav Tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    हापुड़ के सिकंदर गेट तिराहे पर एक दिव्यांग के चाऊमीन ठेले में रखे छोटे गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सिकंदर गेट चौकी प्रभारी विवेक चौहान ...और पढ़ें

    हापुड़ में चाउमीन के ठेले में आग लगने के बाद बाल-बाल बचे थाना प्रभारी।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। शहर के सिकंदर गेट तिराहे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक दिव्यांग व्यक्ति के चाऊमीन ठेले पर रखे छोटे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और वह फट गया। इस हादसे में सिकंदर गेट चौकी प्रभारी विवेक चौहान बाल-बाल बच गए। दमकल विभाग और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।

    थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला तगासराय के दिव्यांग विशाल कोतवाली क्षेत्र में सिकंदर गेट तिराहे पर चाऊमीन का ठेला लगाते हैं। ठेले पर छोटा गैस सिलेंडर रखा था, जिसमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया और इलाके में भगदड़ मच गई।

    आग की सूचना मिलते ही सिकंदर गेट चौकी प्रभारी विवेक चौहान मौके पर पहुंचे। दिव्यांग की ट्राई-साइकिल को आग से बचाने के प्रयास में वह साइकिल हटाने लगे, तभी सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। गनीमत रही कि चौकी प्रभारी समय रहते दूर हट गए और वे बाल-बाल बच गए।

    सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। दमकल अधिकारियों ने बताया कि छोटे सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ। ठेले का काफी सामान जल गया, लेकिन जान-माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और संभावित कारणों का पता लगाया जा रहा है।