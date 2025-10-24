Language
    हापुड़: घर बैठे कमाई का लालच देकर साइबर ठगों ने लूटे 14 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस और साइबर सेल

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    हापुड़ में एक व्यक्ति को घर बैठे कमाई का लालच देकर साइबर अपराधियों ने 14 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित को अज्ञात नंबर से संदेश मिला था जिसमें आसानी से पैसे कमाने का वादा किया गया था। लालच में आकर उसने निर्देशों का पालन किया और पैसे गंवा दिए। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।

    हापुड़ में साइबर ठगी।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। इंटरनेट मीडिया के जरिए घर बैठे कमाई का सपना दिखाकर साइबर ठगों ने कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति से करीब 14 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर के मोहल्ला गांधी विहार के जितेंद्र गिरि ने बताया कि 21 सितंबर 2025 को उन्हें टेलीग्राम एप पर वू-कामर्स-5083 नामक ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप एडमिन ने उन्हें घर बैठे ई-कामर्स के जरिए अच्छी कमाई करने का लालच दिया। आरोपी ने दावा किया कि उनका काम दुनिया भर के आइटम्स को इंटरनेट पर बूस्ट करना है। जिससे विक्रेताओं की सेल और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और उन्हें मोटा मुनाफा होगा।

    पीड़ित का वर्किंग अकाउंट कंपनी की वेबसाइट वू कम्यूनिटी.काम पर बनाया गया। शुरुआत में कंपनी की ओर से उसके खाते में दस हजार रुपये जोड़े गए और 850 रुपये का मुनाफा दिखाया गया।
    इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को बताया कि वह जितना निवेश करेगा, उतना ही लाभ मिलेगा।

    इसी लालच में उसने आरोपितों द्वारा बताए खातों में विभिन्न माध्यमों से कुल 14 लाख रुपये जमा कर दिए। लेकिन बाद में न तो मूलधन लौटा और न ही कोई मुनाफा मिला। आखिरकार उसे साइबर ठगी का अहसास हुआ, जिससे वह बेहद परेशान हो गया।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर सेल की मदद से जांच चल रही है। आरोपित टेलीग्राम और वेबसाइट के जरिए सक्रिय हैं, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

    पुलिस ने की अपील, बरतें सावधानी

    पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आनलाइन निवेश योजना में जल्दबाजी न करें। यदि कोई संदिग्ध आफर मिले तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे से बचने के लिए सावधानी बरतें।