हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़,

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र की फूलड़ी नहर पटरी के सामने बाइक सवार बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश पर गोकशी सहित सात मुकदमें पंजीकृत है।

कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि सोमवार की देर शाम पुलिस टीम फूलडी नहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की तो एक गोली बदमाश की टांग में जा लगी। पु

लिस ने घेराबंदी कर उसको दबोच लिया तथा घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के दौरान घायल बदमाश गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के दौताई गांव का रहने वाला इरकान उर्फ अलकान निकला। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, बाइक को बरामद किया है।