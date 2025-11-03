Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कलंक' छिपाया तो घर में घुसे बदमाश, हापुड़ में प्रेम-प्रसंग ने मचाया हंगामा

    By Mukul Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:58 AM (IST)

    हापुड़ के ततारपुर गांव में एक प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दंपती के घर में घुसकर मारपीट की। युवती के भाई ने बताया कि उसकी बहन का नाहर गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। सामाजिक दबाव के कारण शिकायत नहीं की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दंपती के घर में घुसकर मारपीट की। 

    जागरण संवाददाता, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव निवासी एक युवक की बहन गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहर गांव निवासी एक युवक के साथ प्रेम-प्रसंग में फंस गई। गणमान्य लोगों ने मामला दबा दिया। पीड़िता ने उसे उसकी बड़ी बहन और जीजा के घर भेज दिया। इसके बाद आरोपी युवती को ढूंढते हुए दंपती के घर पहुंच गए। दंपती ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ततारपुर गांव निवासी इरफान ने बताया कि उसकी बहन नाहल गांव निवासी शहरयाब के प्रेम-प्रसंग में फंस गई थी। सामाजिक कलंक से बचने के लिए परिवार ने पुलिस में शिकायत नहीं की। गणमान्य लोगों के समझाने पर मामला दबा दिया गया। पीड़ित ने अपनी बहन को आशियाना कॉलोनी में रहने वाली अपनी बड़ी बहन दिलरुबा और जीजा मोहिसन के घर भेज दिया।

    31 अक्टूबर को आरोपी शहरयाब अपने दोस्तों उजैफ, कैफी और अबुजर के साथ ततारपुर गाँव पहुँचा। उन्होंने आस-पड़ोस में युवती के बारे में पूछताछ की और उसे ढूँढते हुए आशियाना कॉलोनी स्थित उसकी बहन और बहनोई के घर पहुँच गए। पहुँचते ही आरोपी घर में घुस गए और युवती को ढूँढने लगे। जब पड़ोसियों ने विरोध किया, तो उन्होंने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। पड़ोसियों को आता देख आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। पुलिस मौके पर पहुँची और आरोपियों की तलाश की, लेकिन वे नहीं मिले।

    थाना प्रभारी पटनीश कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।