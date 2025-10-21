हापुड़ में सीएनजी पंप पर ऑटो चालक की गुंडागर्दी, कर्मचारियों के साथ मारपीट कर हुआ फरार
हापुड़ के सरूरपुर गांव में एक सीएनजी पंप पर ऑटो चालक और कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। ऑटो चालक जबरन लाइन में घुस गया, जिससे कर्मचारियों ने उसे रोका तो उसने गाली-गलौज की और मारपीट पर उतर आया। उसने गांव से 15 युवकों को बुलाकर हमला करवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के सरूरपुर गांव के पास लगे आनलाइन सीएनजी पंप पर शनिवार की देर शाम झगड़ा हो गया। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।
कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली लखनऊ हाईवे किनारे सरूरपुर के पास सीएनजी पंप लगा हुआ है। शनिवार की शाम करीब 06:30 बजे सिंभावली का रहने वाला एक ऑटो चालक वहां निकासी द्वार से जबरन अंदर घुस गया तथा मशीन के सामने लाकर आटो खड़ा कर दिया। कर्मचारियाें ने उससे लाइन में आने को कहा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इस बीच कर्मचारियों ने उसको वहां से हटाकर अलग कर दिया।
कर्मचारियों ने बताया कि ऑटो चालक वहां गंदी गंदी गालिया देने लगा, जिससे वाहनों में सीएनजी डलवाने आए लोग एवं महिलाए असहज होने लगे। इस दौरान उसने पास के गांव अठसैनी से फोन करके करीब 15 युवकों को बुला लिया, जो लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए तथा मारपीट करने लगे।
कर्मचारियों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देते हुए अपना बचाव शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना काे देख वहां मौजूद बच्चे एवं महिलाएं सहम गई। पुलिस को आने की भनक लगते ही आरोपित युवक वहां से फरार हो गए।
इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत पत्रों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
