हापुड़ में हवेली ढाबे के पास हादसे में घायल हुए युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को एक सड़क हादसे में संदीप कौशिक नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर राजा की हवेली ढाबे के पास अज्ञात वाहन ने उसकी कार को टक्कर मार दी थी। मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।पुलिस चालक की तलाश कर रही है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में दिल्ली के पहलाद नगर क्षेत्र के विश्वकर्मा कालोनी का रहने वाले ऋषभ ने बताया कि दो अक्टूबर को उसका तहेरा भाई संदीप कौशिक अपनी टोयोटा कर में सवार होकर मुरादाबाद से दिल्ली लौट रहा था।

थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर राजा की हवेली ढाबे के पास पहुंचने पर अज्ञात अनियंत्रित वाहन के चालक ने उसकी कर में टक्कर मार दी थी टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया था।