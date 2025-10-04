Language
    हापुड़ में हवेली ढाबे के पास हादसे में घायल हुए युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को एक सड़क हादसे में संदीप कौशिक नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर राजा की हवेली ढाबे के पास अज्ञात वाहन ने उसकी कार को टक्कर मार दी थी। मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    सड़क दुर्घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में दो अक्टूबर को थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर राजा की हवेली ढाबे के पास अनियंत्रित अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार युवक घायल हो गया था। युवक की मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है।

    इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।पुलिस चालक की तलाश कर रही है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में दिल्ली के पहलाद नगर क्षेत्र के विश्वकर्मा कालोनी का रहने वाले ऋषभ ने बताया कि दो अक्टूबर को उसका तहेरा भाई संदीप कौशिक अपनी टोयोटा कर में सवार होकर मुरादाबाद से दिल्ली लौट रहा था।

    थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर राजा की हवेली ढाबे के पास पहुंचने पर अज्ञात अनियंत्रित वाहन के चालक ने उसकी कर में टक्कर मार दी थी टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया था।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने हालत को गंभीर देखते हुए उसे मेरठ के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था।

    अस्पताल में उपचार के दौरान संदीप ने दम तोड़ दिया। मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग।

    थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मनीष प्रताप चौहान ने बताया कि मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है। उसे पड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी