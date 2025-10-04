जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा युवक, सड़क हादसे में घायल हुआ था प्रवीण

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में 25 सितंबर को थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित कुचेसर चौपला फ्लाईओवर के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुआ जिला बुलंदशहर गांव औलीना का रहने वाला युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट जिला बुलंदशहर गांव औलीना का रहने वाले भूपेंद्र कुमार ने बताया कि उसका पुत्र प्रवीण बाबूगढ़ स्थित एएलवी माइक्रोकेर फाउंडेशन कंपनी में पिछले दो महीने से काम कर रहा था। 25 सितंबर को प्रवीण बाइक पर सवार होकर सिंभावली से वापस लौट रहा था।

इस मामले में अब पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।

थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित कुचेसर चौपला फ्लाईओवर के पास पहुंचने पर अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन दौड़ाया और सीधी पुत्र की बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रवीण को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया।

जहां अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुत्र के इलाज में व्यस्त रहने के चलते पीड़ित ने पुलिस से शिकायत नहीं की। बृहस्पतिवार को पीड़ित ने थाने में तहरीर दी।

थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।