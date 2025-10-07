हापुड़ में फ्लाईओवर पर पड़ी मिली लाश, देखकर उड़े लोगों के होश; जांच में जुटी पुलिस

हापुड़ के सिखेड़ा फ्लाईओवर पर एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस को फ्लाईओवर पर एक क्षतिग्रस्त ऑटो और घायल युवक मिला जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान सिंभावली के मनीष के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रथम दृष्टया यह सड़क दुर्घटना का मामला लग रहा है।

संवाद सहयोगी, सिभावली (हापुड़)। हापुड़ में सिखैडा फ्लाईओवर पर सोमवार की देर रात एक क्षतिग्रस्त ऑटो और एक घायल युवक पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

एसएसआई वासुदेव सिंह ने बताया कि सोमवार की रात को सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंच कर देखा तो एक युवक घायल अवस्था में सडक पर पड़ा था और ऑटो क्षतिग्रस्त था। घायल को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया ,जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान थाना सिंभावली क्षेत्र के फरीदपुर सिंभावली गांव के मनीष पुत्र नेत्रपाल 23 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के स्वजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।