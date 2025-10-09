Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में दिल दहला देने वाला हादसा, दुर्घटना के बाद पति के सामने सड़क पर धड़कता रहा पत्नी का दिल

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:36 AM (IST)

    हापुड़ में करवा चौथ की खरीदारी के लिए जा रही अनुराधा नामक महिला की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे महिला का दिल सीने से बाहर निकलकर सड़क पर गिर गया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और सड़क की जर्जर हालत पर सवाल उठ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    विभत्स: दुर्घटना के बाद पति के सामने सीने से बाहर सड़क पर निकलकर धड़कता रहा पत्नी का दिल

    संवाद सहयोगी, हापुड़। करवा चौथ का पर्व की खरीदारी के लिए बुधवार को थाना हाफिजपुर थाना क्षेत्र के भटियाना गांव की अनुराधा (35वर्षीय) अपने पति हरिओम के साथ गुलावठी बाजार की ओर निकली थे। थाना धौलाना के गुलावठी मार्ग पर एक ऐसी त्रासदी ने दस्तक दी, जिसने इस परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क पर मौजूद एक गड्ढे ने न केवल एक मां की जिंदगी लील ली, बल्कि एक ऐसा मंजर छोड़ा जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। दुर्घटना इतनी वीभत्स थी कि मां का दिल सीने से बाहर निकलतकर सड़क पर जा गिया और काफी देर तक धड़कता रहा।

    गांव भटियाना के हरिओम बुधवार दोपहर अपनी बाइक पर पत्नी अनुराधा के साथ गुलावठी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे कपूरपुर थाना क्षेत्र में मध्य गंग नहर के पुल के पास पहुंचे तो सामने से आ रहा एक ट्रक सड़क के गड्ढे से बचने की कोशिश में अनियंत्रित हो गया।

    ट्रक ने बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि पूरा परिवार सड़क पर बिखर गया। इस दुर्घटना की भयावहता ऐसी थी कि अनुराधा का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। उसका दिल सीने से निकलकर सड़क पर जा गिरा और कुछ देर तक धड़कता रहा। यह मंजर इतना वीभत्स था कि आसपास के लोग स्तब्ध रह गए।

    हरिअोम अपनी पुत्नी को तड़पता देख चीख उठे। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। वहीं, हरिओम भी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर कराह रहे थे। यह दृश्य देखकर राहगीरों की भी आंखें नम हो गईं। दुर्घटना के बाद राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत हरकत में आते हुए घायलों को सड़क किनारे पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

    कुछ लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अनुराधा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन परिजनों को बिना सूचना दिए शव भेजने पर स्वजन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। बाद में सीओ पिलखुवा अनीता चौहान और अन्य अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ।

    बोले जिम्मेदार?

    सीओ अनीता चौहान ने बताया कि स्वजन की तहरीर के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि हादसे के कारणों की गहन पड़ताल की जाएगी।

    सड़क की खस्ता हालत पर सवाल

    स्थानीय लोगों का कहना है कि धौलाना–गुलावठी मार्ग की स्थिति लंबे समय से जर्जर है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के लिए बार-बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    परिवार का दर्द और क्षेत्र में शोक की लहर

    अनुराधा की मौत ने हरिओम और उनके पुत्र आयुष और आरव के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अस्पताल में भर्ती हरिओम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराधा के दोनों बच्चों की आंखों में मां को खोने का गम दिख रहा है। जिसे शायद वह कभी भुला न पाएंगे।