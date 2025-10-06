'राहुल गांधी के सिपाही हैं डरेंगे नहीं', पुलिस ने कांग्रेस पदाधिकारियों को दिनभर हिरासत में रखा; मचा हड़कंप
हापुड़ में खेल मंत्री बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने कांग्रेस नेता नरेश कुमार भाटी के घर छापा मारा और काले झंडे बरामद किए। भाटी ने इसे राजनीतिक दबाव बताया और कहा कि वे राहुल गांधी के सिपाही हैं और डरेंगे नहीं। इस घटना को सत्ता विरोधी प्रदर्शनों से जोड़ा जा रहा है जिसमें कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में भाजपा के खेल मंत्री बृजभूषण शरण सिंह को रविवार को एक कार्यक्रम के लिए नगर में पहुंचना था। इसके विपरीत नगर कोतवाली क्षेत्र के कांग्रेस नेता नरेश कुमार भाटी के आवास पर सुबह पांच बजे पुलिस ने छापा मारा था।
जिसमें उनके आवास से पुलिस ने काले झंडे बरामद कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी आवाज को पुलिस प्रशासन दबा नहीं पाएगा। हम सभी राहुल गांधी के सिपाही हैं और डरने वाले नहीं हैं।
इस घटना को राजनीतिक दबाव और सत्ता विरोधी प्रदर्शनों की और इशारा करने वाला माना जा रहा है। कार्रवाई के समय मौजूद कांग्रेसी शहर अध्यक्ष इरफान अहमद कुरैशी, सीमा शर्मा,वाईके शर्मा,सरदार राजकुमार जौहरी, सरला देवी,एजाज अहमद ,अंकुर अग्रवाल, मुकीम खान, खुशनूद अली ,गुलफान कुरैशी ,अब्दुल कलाम आदि शामिल थे।
