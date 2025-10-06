खेतों में काम कर रही थी महिलाएं, अचानक पहुंच गए पुलिस अधिकारी और फिर...

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के गोंडी सलाई के जंगल में खेतों में काम कर रही महिलाओं को पुलिस टीम ने जागरूक किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत उनकी सुरक्षा एवं हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी।

थानाध्यक्ष विजय गुप्ता ने इस अभियान से महिलाओं को मजबूत और सशक्त करना है। उन्होंने महिलाओं को और बालिकाओं को आपातकालीन स्थितियों के लिए 1090, 112 और 181 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि किसी भी विषम परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सही जानकारी के साथ स्थानीय पुलिस को सूचना दें। जिस समय रहते मदद की जा सके।