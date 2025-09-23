Language
    चोरों ने चंद मिनटों में उड़ाया नोटों से भरा बैग, रोडवेज बस से उतरते ही सर्राफ के उड़े होश

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:36 PM (IST)

    हापुड़ के तहसील चौराहे पर सर्राफ नितिन वर्मा के बैग से एक लाख रुपये की चोरी हो गई। वह बस से उतर रहे थे तभी चोरों ने बैग काटकर पैसे निकाल लिए। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। सीओ वरुण मिश्रा ने दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    रोडवेज बस से उतरते ही सर्राफ सराफ का बैग, एक लाख रुपये गायब

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे पर मंगलवार दोपहर रोडवेज बस से उतर रहे बुलंदशहर के प्रेमनगर के सर्राफ नितिन वर्मा का चोरों ने बैग काट लिया और उसमें रखे एक लाख रुपये लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है।

    पुलिस में दी तहरीर में नितिन ने बताया कि मंगलवार दोपहर वह कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे पर रोडवेज बस से उतरे। इसी बीच चोरों ने बैग काटकर उसमें रखे एक लाख रुपये चोरी कर लिए। जैसे ही उन्हें चोरी का अहसास हुआ, को शोर मचाया और एक संदिग्ध को मौके पर ही दबोच लिया।

    बताया गया कि संदिग्ध के साथ उनकी जमकर हाथापाई भी हुई, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि वहां मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की। इसी बीच, संदिग्ध किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर फरार हो गया।

    इसके बाद पीड़ित ने नगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहसील चौराहे और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

    सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर गहन जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि घटना सही पाई गई, तो दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।