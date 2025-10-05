हापुड़ में सोनू हत्याकांड में शामिल पत्नी-ससुर गिरफ्तार, मारपीट कर दामाद को जहर पिलाने का आरोप

हापुड़ के इम्टौरी गांव में सोनू की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी संतोष और ससुर टेकचंद को गिरफ्तार कर लिया है। नवंबर 2024 में सोनू और संतोष की शादी हुई थी जिसके बाद से ही दोनों में विवाद चल रहा था। खाने को लेकर हुए झगड़े के बाद संतोष के मायके वालों ने सोनू के साथ मारपीट की और उसे जहर पिला दिया।

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव इम्टौरी में बुधवार को सोनू हत्याकांड ने इलाके में सनसनी मचा दी थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी संतोष और ससुर टेकचंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अन्य हत्यारोपितों की तलाश जारी है।

थाना हाफिजपुर प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि सोनू की शादी नवंबर 2024 में बुलंदशहर के गांव मांचीपुर की संतोष के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। मृतक की मां सुखवीरी से जानकारी मिली थी कि संतोष आए दिन सोनू और स्वजन को परेशान करती थी। बुधवार को खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। संतोष ने इसकी शिकायत अपने मायके वालों को की, जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोग गांव इम्टौरी पहुंच गए।

संतोष के मायके से आए ससुर टेकचंद, सास कृपाली, साला केशव, ऋषभ उर्फ निखिल, साढ़ू ऋषि उर्फ ऋषभ और योगेश ने मिलकर सोनू के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद उन्होंने सोनू को जबरन जहर पिला दिया। मारपीट के बाद संतोष को लेकर ससुराल पक्ष के लोग वहां से चले गए।