Hapur Traffic Diversion: हापुड़ में दशहरा मेले को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, इन रास्तों पर रहेगी नो एंट्री

हापुड़ में दशहरा मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने यातायात को सुचारू रखने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया है। भारी वाहन निजामपुर चेक पोस्ट से दिल्ली रोड पर नहीं जा सकेंगे। चार-पहिया वाहन एसएसवी कॉलेज तक ही जा पाएंगे। रामलीला ग्राउंड की ओर अनावश्यक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर को भव्य रूप से सजाया गया है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। दशहरा मेले की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। इस बार मेले को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। आज यानी दो अक्टूबर 2025 को होने वाले दशहरा मेले के लिए शहर में भारी और हल्के वाहनों के लिए नया डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है, ताकि शहर में यातायात सुचारू रहे और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि निजामपुर चेक पोस्ट से आने वाले सभी भारी वाहनों का दिल्ली रोड से शहर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह वाहन तातारपुर चौराहे से होकर शहर में प्रवेश करेंगे। मेले में आने वाले चार-पहिया वाहन केवल एसएसवी कॉलेज तक ही जा सकेंगे।

यदि किसी को रामलीला ग्राउंड से आगे जाना है, तो उन्हें एसएसवी कॉलेज से यू-टर्न लेकर सोना पेट्रोल पंप (बुलंदशहर रोड) के रास्ते शहर में प्रवेश करना होगा। मेरठ रोड और गढ़ रोड से दिल्ली या गाजियाबाद की ओर जाने वाले सभी वाहनों को बुलंदशहर रोड पर सोना पेट्रोल पंप या तातारपुर चौराहे से होकर गुजरना होगा। रामलीला ग्राउंड की ओर अनावश्यक वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

मेले में उत्साह का माहौल दशहरा मेले के लिए हापुड़ शहर को भव्य रूप से सजाया गया है। रामलीला ग्राउंड पर रावण दहन का मुख्य आयोजन होगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन ने मेले में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।