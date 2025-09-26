Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में 2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

    By mukul mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:29 PM (IST)

    हापुड़ में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विधायक विजयपाल आढ़ती ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में सड़कें नालियां और एकेपी डिग्री कॉलेज में एक कमरे का निर्माण शामिल है। विधायक ने विभिन्न गांवों और नगर के गांधी विहार मोहल्ले में इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

    prefferd source google
    Hero Image
    2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया शिलान्यास।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बृहस्पतिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती व नवरात्र के अवसर पर सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने 2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

    विधायक विजयपाल आढ़ती ने बताया कि हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के एकेपी डिग्री कालेज में एक कमरा, गांव मोरपुर, हसनपुर, मलकपुर, खड़खड़ी, पटना मुरादपुर, हरसिंहपुर, श्यामनगर, गोयना, नवादा, सिमरौली, शेखपुर, नूरपुर, सादिकपुर, काठीखेड़ा, अयादनगर, बछलौता, बाबूगढ़, ततारपुर, जरौठी गांव व नगर के मोहल्ला गांधी विहार में सड़क और नाली निर्माण के कार्यों का शिलान्यास किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान मनोज मुखिया, राजीव, हरेंद्र, अमित, गुड्डू चौधरी, वैभव त्यागी, देवीदयाल, हेमंत सैनी, देवेंद्र प्रधान, सतवीर, तुषार सिंह, कमल शर्मा आदि उपस्थित रहे।