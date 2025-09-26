हापुड़ में 2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बृहस्पतिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती व नवरात्र के अवसर पर सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने 2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

विधायक विजयपाल आढ़ती ने बताया कि हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के एकेपी डिग्री कालेज में एक कमरा, गांव मोरपुर, हसनपुर, मलकपुर, खड़खड़ी, पटना मुरादपुर, हरसिंहपुर, श्यामनगर, गोयना, नवादा, सिमरौली, शेखपुर, नूरपुर, सादिकपुर, काठीखेड़ा, अयादनगर, बछलौता, बाबूगढ़, ततारपुर, जरौठी गांव व नगर के मोहल्ला गांधी विहार में सड़क और नाली निर्माण के कार्यों का शिलान्यास किया गया।