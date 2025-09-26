हापुड़ में 2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
हापुड़ में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विधायक विजयपाल आढ़ती ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में सड़कें नालियां और एकेपी डिग्री कॉलेज में एक कमरे का निर्माण शामिल है। विधायक ने विभिन्न गांवों और नगर के गांधी विहार मोहल्ले में इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बृहस्पतिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती व नवरात्र के अवसर पर सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने 2.5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
विधायक विजयपाल आढ़ती ने बताया कि हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के एकेपी डिग्री कालेज में एक कमरा, गांव मोरपुर, हसनपुर, मलकपुर, खड़खड़ी, पटना मुरादपुर, हरसिंहपुर, श्यामनगर, गोयना, नवादा, सिमरौली, शेखपुर, नूरपुर, सादिकपुर, काठीखेड़ा, अयादनगर, बछलौता, बाबूगढ़, ततारपुर, जरौठी गांव व नगर के मोहल्ला गांधी विहार में सड़क और नाली निर्माण के कार्यों का शिलान्यास किया गया।
इस दौरान मनोज मुखिया, राजीव, हरेंद्र, अमित, गुड्डू चौधरी, वैभव त्यागी, देवीदयाल, हेमंत सैनी, देवेंद्र प्रधान, सतवीर, तुषार सिंह, कमल शर्मा आदि उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।