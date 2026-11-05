'चाकू से काट देंगे, किडनी निकाल लेंगे...', हापुड़ में बच्चे को बेल्ट-डंडों से डराने का खौफनाक वीडियो सामने आया

संवाद सहयोगी, हापुड़ (सिंभावली)। थाना क्षेत्र में एक छोटे बच्चे को सुनसान जगह पर ले जाकर दो युवकों द्वारा डराने-धमकाने का मामला सामने आया है। युवकों ने बच्चे को डंडों और बेल्ट से डराया तथा चाकू से हत्या करने की धमकी दी।

इतना ही नहीं, बच्चे की किडनी निकालने की धमकी भी दी गई। घटना का वीडियो बृहस्पतिवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। प्रसारित वीडियो सिंभावली थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दो युवक एक छोटे बच्चे को सूनसान स्थान पर ले जाकर डराते-धमकाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बच्चा रोता हुआ और युवकों के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है।

वीडियो वायरल के बाद घरवालों ने पुलिस को दी जानकारी युवक उसे डंडे और बेल्ट दिखाकर भयभीत करते हैं। साथ ही, चाकू से जान से मारने और किडनी निकालने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बच्चे के स्वजन भी चिंतित हैं। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी है।