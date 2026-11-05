हापुड़ में त्योहारों से पहले 16 कुंतल नकली मावा जब्त, मिलावटखोरों में हड़कंप

धर्मपाल आर्या, धौलाना। त्योहारों पर मिठाइयों की मांग बढ़ते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। बुधवार देर शाम खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ गांव लालपुर में छापा मारकर करीब 16 कुंतल नकली मावा बरामद किया।

कार्रवाई की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और अन्य भट्ठी संचालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, लालपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर रात के समय मावा तैयार करने की भट्ठियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं।