हापुड़ के बड़ौदा हिंदुवान में विवाहिता का शव फंदे पर मिला, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, धर्मपाल आर्या। ग्राम बड़ौदा हिंदुवान में बुधवार शाम विवाहिता का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान 26 वर्षीय पूजा के रूप में हुई। उसका शव पंखे से चुन्नी के सहारे लटका मिला था। घटना शाम करीब साढ़े चार बजे की है। पुलिस को रात में इसकी सूचना मिली।

मृतका की शादी छह वर्ष पहले हुई थी। उसके दो बेटे हैं। क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की प्रक्रिया शुरू की। कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि महिला की मौत के मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।