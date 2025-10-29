हापुड़ में कार सवार को लाठी-डंडों से पीटा, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, बाबूगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के कुचेसर चौपले पर चार लोगों ने कार सवार युवक के साथ डंडों से मारपीट कर दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंभावली थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव के रहने वाले मारूफ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 18 अक्टूबर की सुबह को वह अपने जीजा महबूब के साथ कार से घर का जरूरी सामान लेने के लिए कुचेसर चौपले पर आया था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कार ने उसकी कार में पीछे से टक्कर मार दी। वह अपनी कार रोककर बिरयानी खाने लगा।

इसी बीच कुचेसर के रहने वाले अनिक, कमायूद्दीन, विशाल त्यागी, करन ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए डंडों से वार कर दिया। जिसमें वह घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।