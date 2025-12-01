Language
    दिल्ली एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हादसे में घायल होमगार्ड, ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:08 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर

    केशव त्यागी, हापुड। देहात क्षेत्र के एनएच-09 स्थित गांव सलाई ओवरब्रिज के पास शुक्रवार देर रात अनियंत्रित अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार होमगार्ड घायल हो गया। घायल होमगार्ड का दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर-सलामतपुर के सुकेंद्र ने बताया कि उसका भाई टीकम सिंह होमगार्ड है। वर्तमान में वह थाना हाफिजपुर में तैनात है। 28 नवंबर की रात ड्यूटी खत्म करने के बाद भाई अपने साथी होमगार्ड जवान महिपाल के साथ बाइक पर सवार होकर पर घर लौट रहा था।

    बाइक महिपाल चला रहा था। जैसे ही वह थाना देहात क्षेत्र के एनएच-09 स्थित गांव सलाई ओवरब्रिज के पास पहुंचे तो विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टीकम सिंह बुरी तरह घायल हो गया।

    जबकि महिपाल को भी चोटें आईं। राहगीरों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई और दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने टीकम सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए पहले मेरठ और फिर दिल्ली एम्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है।

    मामले में रविवार को पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। थाना देहात प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।