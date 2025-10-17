Language
    हापुड़ में एक करोड़ से बनेगा नहर पुल, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    हापुड़ के रजापुर गांव के पास अनूपशहर शाखा नहर पुल का सिंचाई विभाग द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने हवन-पूजा के साथ शिलान्यास किया। क्षतिग्रस्त पुल के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी को देखते हुए, सिंचाई विभाग लगभग एक करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से इस पुल का निर्माण करा रहा है।

    संवाद सहयोग, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में रजापुर गांव के सामने अनूपशहर शाखा के नहर पुल का सिंचाई विभाग द्वारा नवनिर्माण कराया जा रहा है। बृहस्पतिवार को विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने हवन-पूजा के बाद शिलान्यास किया।इस पुल के निर्माण होने से कई गांव के लोग लाभ मिलेगा।

    सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर मनमोहन सिंह ने बताया कि रजापुर गांव के सामने नहर का पुल लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में था। क्षेत्र के लोगों के हित को देखते हुए विभाग द्वारा करीब एक करोड 11 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानक के अनुसार जल्द से जल्द पुल तैयार करने की कोशिश है।

    इस मौके पर जूनियर इंजीनियर एके सिंह सांसद प्रतिनिधि योगेंद्र तंवर, ग्राम प्रधान डिगपाल, पंडित ओमदत्त शर्मा आदि मौजूद रहे।