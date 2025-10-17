हापुड़ में एक करोड़ से बनेगा नहर पुल, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

संवाद सहयोग, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में रजापुर गांव के सामने अनूपशहर शाखा के नहर पुल का सिंचाई विभाग द्वारा नवनिर्माण कराया जा रहा है। बृहस्पतिवार को विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने हवन-पूजा के बाद शिलान्यास किया।इस पुल के निर्माण होने से कई गांव के लोग लाभ मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर मनमोहन सिंह ने बताया कि रजापुर गांव के सामने नहर का पुल लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में था। क्षेत्र के लोगों के हित को देखते हुए विभाग द्वारा करीब एक करोड 11 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानक के अनुसार जल्द से जल्द पुल तैयार करने की कोशिश है।