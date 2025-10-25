हापुड़: अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-डंडे; दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हापुड़ में अतिक्रमण को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी-डंडे चलने से कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अतिक्रमण को लेकर यह विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव श्यामपुर जट्ट में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच घर के छज्जे को निकालने और गली में अतिक्रमण को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठियां-डंडों से हमला कर दिया। इस संघर्ष में कई लोग चोटिल हो गए।
मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
थाना बाबूगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार को उपनिरीक्षक विनोद कुमार को सूचना मिली कि गांव श्यामपुर जट्ट में एक पक्ष के राकेश और दूसरे पक्ष के मोहित, लपुलता और
थाना देहात के मोहल्ला इंद्रगढ़ी के चंद्रपाल के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई। बात बढ़ने पर दोनों पक्षों ने लाठियों-डंडों से एक-दूसरे पर हमला बोल दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग चोटिल हो गए हैं।
पुलिस ने बल प्रयोग कर पाया काबू
सूचना के बाद वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बल प्रयोग कर हालात पर काबू पाया। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हापुड़ और सिखैड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया।मामले में उपनिरीक्षक विनोद कुमार की तहरीर पर ने दोनों पक्षों के राकेश, मोहित, लता और चंद्रपाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था किसी भी सूरत में भंग नहीं होने दी जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।