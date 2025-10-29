Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ पुलिस की कार्रवाई से नाराज भाकियू का थाने पर धरना प्रदर्शन, कई गंभीर आरोप लगाए

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    हापुड़ में पुलिस की कार्यशैली से नाराज भाकियू कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना दिया। युवा मेरठ मंडल अध्यक्ष जीते चौहान ने बताया कि गंदूनगला गांव में दो पक्षों में कहासुनी के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। भाकियू कार्यकर्ताओं के जानकारी मांगने पर एक सिपाही ने उन्हें बाहर निकाल दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में पुलिस की कार्यशैली से नाराज भाकियू के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को थाने पर धरना दिया। दो घंटे धरना देने के बाद थाना प्रभारी के आश्वासन पर धरना समाप्त किया।उधर, धरने के दौरान पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवा मेरठ मंडल अध्यक्ष जीते चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र के गंदूनगला गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। सूचना पर पहुचीं पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में ले लियात भाकियू के कार्यकर्ता ने थाने पहुंचकर जानकारी करना चाहा तो एक सिपाही ने कार्यालय से बाहर निकाल दिया।

    इसके बाद भाकियू के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इकट्ठा होकर थाने पहुंचें और धरने पर बैठ गए। भाकियू ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता का अपमान संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा।धरने पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक ने समझा बूझकर शांत किया और सही कार्रवाई का आश्वासन दिया, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया।

    इस मौके पर सेवाराम चौहान, मनोज प्रधान, सुनील चौहान, बिट्टू प्रधान, रविंद्र चौहान, सलमान,वीर सिंह, शेखर चौहान, वकील अहमद, मयंक चौहान, नवल खान, खालिद कुरैशी, जीतू जाटव, कपिल यादव, अनुज चौहान, संसार सिंह मौजूद रहे।