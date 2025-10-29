हापुड़ पुलिस की कार्रवाई से नाराज भाकियू का थाने पर धरना प्रदर्शन, कई गंभीर आरोप लगाए

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में पुलिस की कार्यशैली से नाराज भाकियू के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को थाने पर धरना दिया। दो घंटे धरना देने के बाद थाना प्रभारी के आश्वासन पर धरना समाप्त किया।उधर, धरने के दौरान पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवा मेरठ मंडल अध्यक्ष जीते चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र के गंदूनगला गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। सूचना पर पहुचीं पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में ले लियात भाकियू के कार्यकर्ता ने थाने पहुंचकर जानकारी करना चाहा तो एक सिपाही ने कार्यालय से बाहर निकाल दिया।

इसके बाद भाकियू के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इकट्ठा होकर थाने पहुंचें और धरने पर बैठ गए। भाकियू ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता का अपमान संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा।धरने पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक ने समझा बूझकर शांत किया और सही कार्रवाई का आश्वासन दिया, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया।