हापुड़ में भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान से चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी
हापुड़ में भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान से चोरी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है और अब उनके साथियों की तलाश कर रही है। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर पुलिस ने भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान और एक फार्म हाउस से चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को बुधवार देर रात रामपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से चोरी किया गया एक एसी का आउटडोर, तांबे के 32 पाइप टुकड़े, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।
थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय के निकट आनंद विहार में भाजपा नेता जयभगवान शर्मा का मकान निर्माणाधीन है। कुछ दिन पहले चोरों ने यहां से लाखों रुपये का सामान चुराया था, जिसके बाद हापुड़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। इसी क्रम में गांव सबली के एक फार्म हाउस से 28 अक्टूबर को एसी का आउटडोर यूनिट चोरी हुआ था।
बुधवार रात पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। तभी दो युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखे और पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपित सलीम और अयान हैं। पूछताछ में दोनों ने चोरी की बात स्वीकार की। पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
