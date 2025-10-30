हापुड़ में भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान से चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर पुलिस ने भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान और एक फार्म हाउस से चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को बुधवार देर रात रामपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से चोरी किया गया एक एसी का आउटडोर, तांबे के 32 पाइप टुकड़े, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।

थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय के निकट आनंद विहार में भाजपा नेता जयभगवान शर्मा का मकान निर्माणाधीन है। कुछ दिन पहले चोरों ने यहां से लाखों रुपये का सामान चुराया था, जिसके बाद हापुड़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। इसी क्रम में गांव सबली के एक फार्म हाउस से 28 अक्टूबर को एसी का आउटडोर यूनिट चोरी हुआ था।