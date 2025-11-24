मंदिर से लौट रही महिला से बैग लूटकर फरार हुए बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोठी गेट क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब मंदिर में पूजा करके घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला से दो बाइक सवार बदमाशों ने ने पूजा का बैग झपट लिया था। बैग में कर फरार हो गए।

चांदी का कुछ पूजा सामान और नकदी 500 रुपये रखे थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला गोपीपुरा की रेखा जैन ने बताया कि रविवार को वह रोजाना की तरह सुबह करीब साढ़े पांच बजे वह मोहल्ला कोठी गेट स्थित जैन मंदिर में पूजा करने गई थीं। पूजा-अर्चना के बाद लगभग साढ़े छह बजे बजे जब वह घर वापस लौट रही थीं। कसेरठ बाजार के पास पहुंचने पर विपरीत दिशा से आए तेज रफ्तार बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उनके हाथ से पूजा का बैग झपट लिया और फरार हो गए।