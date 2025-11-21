हापुड़ में बाइक की टक्कर से युवक की मौत के दो हफ्ते बाद दर्ज कराई FIR, फरार चालक की तलाश तेज
हापुड़ में एक युवक की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के दो सप्ताह बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना की सही जानकारी मिल सके।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच - 09 स्थित कुचेसर चौपला के पास सर्विस रोड पर छह नवंबर को हुई सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई थी। मामले में बृहस्पतिवार को स्वजन ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर के पुष्पेंद्र ने बताया कि छह नवंबर को उसका तेहरा भाई 25 वर्षीय युवक पुनीत कुमार पुत्र महेश सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर से कुचेसर चौपला जा रहा था। सर्विस रोड पर पहुंचने पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक के चालक ने पुनीत की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
अंतिम क्रिया के चलते नहीं की शिकायत
टक्कर इतनी भयानक थी कि पुनीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार व अन्य प्रकिया पूरी करने के चलते मामले में पुलिस से शिकायत नहीं की।
बृहस्पतिवार को पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप चौहान ने बताया कि मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बाइक चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
