हापुड़ में प्रदूषण के कारण हार्ट अटैक आने से बैंक मैनेजर की मौत, परिवार में छाया मातम

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर(हापुड़)। ठंड के मौसम में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण सांस लेने में रुकावट डाल रहा है। जहरीला धुआं एक ओर आंखों में जलन कर रहा है तो वहीं सांस लेने में भारी परेशानी से नगर के मोहल्ला राजीव नगर के रहने वाले सहकारी बैंक के मैनेजर रहे तेजराम सिंह का बुधवार की सुबह हृदय गति रुकने पर निधन हो गया।

उपचार का भी मौका नहीं मिल पाया। परिवार वालों का दिल नहीं माना और चिकित्सक को दिखाया। चिकित्सक ने देखते ही ह्रदय गति रुकने से निधन का कारण बताया तो परिवार में कोहराम मच गया। पुत्र संदीप कुमार ने बताया कि सुबह चार बजे ठीक-ठाक उठे और देखते ही देखते सांस छोड़ गए।