हापुड़ में प्रदूषण के कारण हार्ट अटैक आने से बैंक मैनेजर की मौत, परिवार में छाया मातम
हापुड़ में प्रदूषण के चलते हार्ट अटैक से एक बैंक मैनेजर की दुखद मौत हो गई, जिससे उनके परिवार में मातम छा गया। डॉक्टरों ने प्रदूषण को हार्ट अटैक का मुख्य कारण बताया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर(हापुड़)। ठंड के मौसम में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण सांस लेने में रुकावट डाल रहा है। जहरीला धुआं एक ओर आंखों में जलन कर रहा है तो वहीं सांस लेने में भारी परेशानी से नगर के मोहल्ला राजीव नगर के रहने वाले सहकारी बैंक के मैनेजर रहे तेजराम सिंह का बुधवार की सुबह हृदय गति रुकने पर निधन हो गया।
उपचार का भी मौका नहीं मिल पाया। परिवार वालों का दिल नहीं माना और चिकित्सक को दिखाया। चिकित्सक ने देखते ही ह्रदय गति रुकने से निधन का कारण बताया तो परिवार में कोहराम मच गया। पुत्र संदीप कुमार ने बताया कि सुबह चार बजे ठीक-ठाक उठे और देखते ही देखते सांस छोड़ गए।
बता दें कि प्रदूषण के चलते धुंध में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जिससे हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे है। तेजराम सिंह मैनेजर के निधन की सूचना नगर में फैली तो सोना सिंह, शिव दत्त सिंह, नीटू गुप्ता, ठाकुर सतवीर सिंह ने कहा प्रदूषण चरम पर है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।