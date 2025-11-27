Cyber Crime: एटीएम में डेबिट कार्ड बदलकर महिला से ठगी, बैंक खाते से 50 हजार रुपये गायब

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास लगे एक बैंक के एटीएम में मंगलवार को रुपये निकालने पहुंची गोल मार्केट की बीना का एक युवक ने डेबिट कार्ड बदल लिया। इसके बाद महिला के खाते से 50 हजार रुपये साफ कर दिए। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गोल मार्केट की बीना ने बताया कि मंगलवार को वह रुपये निकालने के लिए कोतवाली क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित हनुमान मंदिर पास लगे एक बैंक के एटीएम में पहुंची। जहां पहले से मौजूद एक युवक मौजूद था। उसने मदद के बहाने महिला का डेबिट कार्ड बदल दिया।

वहीं, रुपये न निकलने पर महिला वहां से घर लौट गए। घर पहुंचने पर महिला के मोबाइल पर बैंक खाते से 50 हजार रुपये निकाले जाने के मैसेज आया। जिसके देखते ही उनके होश उड़ गए। ठगी की जानकारी पर पीड़िता कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।