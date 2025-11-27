Cyber Crime: एटीएम में डेबिट कार्ड बदलकर महिला से ठगी, बैंक खाते से 50 हजार रुपये गायब
हापुड़ में एक महिला एटीएम से पैसे निकालने गई थी, जहां एक युवक ने धोखे से उसका डेबिट कार्ड बदल दिया। इसके बाद महिला के खाते से 50 हजार रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास लगे एक बैंक के एटीएम में मंगलवार को रुपये निकालने पहुंची गोल मार्केट की बीना का एक युवक ने डेबिट कार्ड बदल लिया। इसके बाद महिला के खाते से 50 हजार रुपये साफ कर दिए। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गोल मार्केट की बीना ने बताया कि मंगलवार को वह रुपये निकालने के लिए कोतवाली क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित हनुमान मंदिर पास लगे एक बैंक के एटीएम में पहुंची। जहां पहले से मौजूद एक युवक मौजूद था। उसने मदद के बहाने महिला का डेबिट कार्ड बदल दिया।
वहीं, रुपये न निकलने पर महिला वहां से घर लौट गए। घर पहुंचने पर महिला के मोबाइल पर बैंक खाते से 50 हजार रुपये निकाले जाने के मैसेज आया। जिसके देखते ही उनके होश उड़ गए। ठगी की जानकारी पर पीड़िता कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई है। जिसमें संदिग्ध युवक साफ दिखाई दे रहा है। उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। जिसके बाद उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
