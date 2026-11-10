हापुड़ के लोगों को प्रदूषण से राहत, नवंबर में पहली बार 151 पर पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, हापुड़। प्रदूषण की मार झेल रहे शहरवासियों को मंगलवार को और राहत मिल गई। इस महीने पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) गिरकर 151 पर पहुंच गया।

यह नवंबर में अब तक का सबसे कम स्तर है। हवा की गुणवत्ता में आए इस सुधार के पीछे वाहनों की आवाजाही में कमी और हवा के बेहतर प्रवाह को प्रमुख वजह माना जा रहा है।

पिछले कई दिनों से हवा में घुले प्रदूषक तत्वों के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं भी सामने आ रही थीं। ऐसे में एक्यूआई में आई गिरावट ने लोगों को कुछ राहत दी है।