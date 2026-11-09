हापुड़ में लेनदेन विवाद में घर में घुसकर दो भाइयों पर हमला, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, हापुड़। हापुड़ जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सद्दीकपुरा में पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया।

आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर दो भाइयों को पीटकर घायल कर दिया। इस दौरान पथराव होने की बात भी सामने आई है।

पैसों को लेकर चल रहा था विवाद..

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला सद्दीकपुरा रहने वाले आमिर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को दूसरे पक्ष के पांच लोग उनके घर पहुंच गए।