हिसार में दीपावली पर खेलते समय लोहे के गेट के नीचे दबने से आठ साल के बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। दीपावली पर नानी के घर शिव नगर में आठ साल के पूर्व की खेलते समय लोहे के गेट के नीचे दबने से मौत हो गई। सोमवार सुबह एचटीएम थाना पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार शिव नगर की गली नंबर- 6 में रहने वाले बजरंग सोनी का आठ साल का बेटा पूर्व दीपावली पर अपने परिवार के साथ शिव नगर में अपनी नानी के घर आया हुआ था। रविवार शाम वह गली के अन्य छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते हुए वह लोहे के गेट पर झूलने लगा। इसी दौरान अचानक लोहे का गेट टूट गया, जिस कारण वह लोहे के गेट के नीचे दब गया।